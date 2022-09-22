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Генштаб: У війні з Україною росія втратила 400 військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 22 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 55 510 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці наступні:

  • 2 236 танків;
  • 4 776 бойових броньованих машин;
  • 1 341 артилерійська система;
  • 318 реактивних систем залпового вогню;
  • 169 засобів протиповітряної оборони;
  • 253 літаки;
  • 218 гелікоптерів;
  • 3 630 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 941 дрон оперативно-тактичного рівня;
  • 125 одиниць спеціальної техніки;
  • 240 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.