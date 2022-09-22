Генштаб: У війні з Україною росія втратила 400 військових за добу

Станом на 22 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 55 510 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці наступні:
- 2 236 танків;
- 4 776 бойових броньованих машин;
- 1 341 артилерійська система;
- 318 реактивних систем залпового вогню;
- 169 засобів протиповітряної оборони;
- 253 літаки;
- 218 гелікоптерів;
- 3 630 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 941 дрон оперативно-тактичного рівня;
- 125 одиниць спеціальної техніки;
- 240 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.