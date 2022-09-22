ОК «Південь»: У Херсоні ЗСУ знищили два командні пункти росіян та склад боєприпасів

На півдні українська авіація нанесла 21 удар по окупантах, а морські піхотинці знищили російський гелікоптер Мі-24 з землі у районі Костромки. Також ЗСУ виявили та знищили дрон «Орлан-10».

Про це повідомляють в оперативному командуванні «Південь».

Хоча ворог розгорнув підрозділи протиповітряної оборони у Бериславському районі Херсонщини, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ влучили по двох командних пунктах у Херсоні, двох пунктах управління у Нововоскресенському й Дудчанах, складах боєприпасів в П’ятихатках та Херсоні, трьох районах скупчення росіян, їхнього озброєння, та техніки в Дудчанах і Новій Каховці, а також радіолокаційній станції «Зоопарк» в Крутому Яру.

Також українські військові завадили окупантам проїхати Каховської дамбою та відпливсти баржою з Херсону.

Таким чином росія втратила на півдні 41 військового, чотири танки, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки та зенітно-ракетний комплекс «Бук-М2/3»