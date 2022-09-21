Кіровоградська облрада звернулася до парламенту з проханням пришвидшити перейменування області

Депутати Кіровоградської обласної ради звернулися до парламенту України з проханням пришвидшити процес перейменування Кіровоградської області. Громади також просять завершити декомунізацію на своїх територіях.

Про це повідомляється на сайті ради.

«Вважаємо за необхідне звернутися до голів територіальних громад, голів райдержадміністрацій, міських голів і депутатів усіх рівнів Кіровоградської області з вимогою завершити декомунізаційні та дерусифікаційні процеси на теренах Кіровоградської області в найкоротші терміни. Також пропонуємо звернутися до Верховної Ради України з проханням пришвидшити процес перейменування Кіровоградської області», — йдеться у тексті звернення.