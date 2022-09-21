Кличко: Київ закуповує мобільні котельні на випадок відсутності енергопостачання

Столична влада придбає для Києва пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, котельні придбають на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть у пунктах обігріву, які розгорне місто.

Кличко додав, що звернувся до Міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини з проханням надати Києву допомогу у вигляді генераторів та мобільних пунктів обігріву.