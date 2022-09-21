Литва привела військових у стан підвищеної готовності

Литва привела Сили швидкого реагування у стан підвищеної готовності.
Про це повідомив міністр оборони країни Арвідас Анушаускас.
«Оскільки військова мобілізація росії проходитиме і біля наших кордонів (Калінінградська область), сСили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку росії», — написав він у Twitter.
- 21 вересня президент росії путін оголосив часткову мобілізацію. Після цього в рф впав курс рубля, а російські активи продовжили дешевшати, а за кілька хвилин після виступу путіна росіяни розкупили всі прямі авіаквитки на 21 вересня до Стамбулу, Тбілісі та Єревану.