Китай прокоментував оголошену в росії часткову мобілізацію

Міністерство закордонних справ КНР відреагувало на оголошення часткової мобілізації у росії, закликавши сторони до переговорів.

Про це на брифінгу заявив представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, цитує його Sky News.

За його словами, Китай закликає Україну та росію «почати діалог та консультації».

«Позиція Китаю щодо України послідовна і зрозуміла», — сказав Ван Веньбінь.