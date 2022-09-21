Amazon на рік скасував комісію для українських бізнесменів

Amazon скасував реферальну комісію для українських підприємців на один рік — тобто повністю відмінив комісію для українських бізнесменів, які продають до ЄС та Великої Британії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Українські підприємці зможуть активніше масштабуватися на європейський та світовий ринок, знаходити там нових клієнтів. Це стане потужним поштовхом до популяризації України та нашого бізнесу за кордоном. Нові умови для українських підприємців — це перемога на економічному фронті», — зазначив Михайло Федоров.