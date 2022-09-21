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Генштаб: За добу росія втратила в Україні ще три сотні своїх військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 21 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 55 110 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 227 танків;
  • 4 748 бойових броньованих машин;
  • 1 340 артилерійських систем;
  • 318 реактивних систем залпового вогню;
  • 168 засобів протиповітряної оборони;
  • 253 літаки;
  • 217 гелікоптерів;
  • 3 610 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 932 дрони оперативно-тактичного рівня;
  • 125 одиниць спеціальної техніки;
  • 239 крилатих ракет.