Генштаб: За добу росія втратила в Україні ще три сотні своїх військових

Станом на 21 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 55 110 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 227 танків;
- 4 748 бойових броньованих машин;
- 1 340 артилерійських систем;
- 318 реактивних систем залпового вогню;
- 168 засобів протиповітряної оборони;
- 253 літаки;
- 217 гелікоптерів;
- 3 610 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 15 кораблів/катерів;
- 932 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 125 одиниць спеціальної техніки;
- 239 крилатих ракет.