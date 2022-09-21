У Японії чоловік підпалив себе на знак протесту проти державного похорону експремʼєра Сіндзо Абе

Чоловік підпалив себе біля офісу премʼєр-міністра Японії на знак протесту проти рішення уряду провести державних похорон колишнього премʼєр-міністра Сіндзо Абе.

Про це пише Reuters.

З опіками всього тіла чоловіка доставили до лікарні. Також постраждав поліцейський, який намагався загасити вогонь.

70-річний протестувальник був непритомний, коли його знайшли, а пізніше розповів поліції, що він навмисно облився олією. Поруч з ним був лист про державний похорон Абе зі словами «Я категорично проти цього».

«Я чув, що поліція знайшла чоловіка, який отримав опіки біля урядових установ, і я знаю, що поліція проводить розслідування», — сказав про інцидент головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно.