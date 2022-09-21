На Херсонщині ЗСУ влучили по колоні військової техніки окупантів

У небі над Чарівним на Херсонщині ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, а в районі Мурахівки на Миколаївщині збили два дрони «Орлан-10».

Про це повідомляють в Оперативному командуванні «Південь».

Ракетно-артилерійські війська влучили по пункту управління росіян у Бериславському районі, осередках сил та техніки в районі Гаврилівки і Чорнобаївки, по Дарʼївському мосту та понтонній переправі біля Нової Каховки. Також у Новій Каховці ЗСУ зупинили ремонтні роботи на мосту і вразили колону військової техніки, що готувалася до переправлення через Дніпро.

На півдні України війська рф втратили 151 окупанта і понад 40 одиниць техніки. Серед них: сім танків, 19 одиниць автобронетехніки, чотири гаубиці, у тому числі самохідні «Мста-С» і звичайні «Мста-Б», дві самохідні гаубиці «Акація», чотири самохідні артустановки.

Дорозвідувані дані свідчать, що знищено ще 62 окупанти, пʼять броньованих машин, також підтвердилося влучання по складу з боєприпасами у Благодатному та пункту управління сьомої десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.

У Чорному морі маневрує 12 російських суден. Серед них — три надводних ракетоносії із 24 ракетами «Калібр» і два великих десантних кораблі разом з десантним катером.