В Ізраїлі знайшли посуд, якому понад 3,5 тисячі років. У ньому виявили залишки опіуму

Ізраїльські археологи знайшли залишки опіуму в глиняному посуді віком 3,5 тисячі років.

Про це пише The Guardian.

Посуд знайшли спеціалісти Управління старожитностей Ізраїлю та Наукового інституту Вейцмана в місті Єгуд. Там також виявили низку поховань пізньої бронзової доби.

Дослідники взнайшли на місці гончарний посуд, датований XIV століттям до нашої ери. Вони перевірили, чи служив посуд контейнерами для наркотику, який, за попередніми даними, використовувався в похоронних ритуалах у Ханаані, і виявили залишки опіуму у восьми посудинах.

«Імовірно, вони були поміщені в могили для церемоніальних трапез, обрядів і ритуалів, які виконувалися для померлих. Під час цих церемоній члени сімʼї або священник від їх імені намагалися викликати дух своїх померлих родичів ... і входили в екстатичний стан, вживаючи опіум», — сказав археолог Рон Бері.