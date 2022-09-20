Рада пропонує розширити до 2 км прикордонну смугу з росією та білоруссю

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 7475, який пропонує збільшити до двох кілометрів прикордонну смугу вздовж лінії кордону з росією та білоруссю, а також змінити порядок залучення підрозділів ЗСУ до охорони кордону.

Документ передбачає на двокілометровій смузі, зокрема на природно-заповідних землях, додаткове інженерне облаштування, створення застав вогневої підтримки, артилерії та авіаційних ланок, пунктів відбору біометрики в усіх, хто перетинає кордон, з перевіркою їх на блокпостах і розпізнаванням осіб.

У межах цієї смуги передбачена можливість запроваджувати спеціальний дозвільний режим перебування.

Також документ пропонує зміни до низки законів, мета яких — запобігти зловживанню процедурою набуття статусу біженця особам, яким заборонено вʼїзд або які становлять загрозу.