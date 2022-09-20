Лукашенко заявив, що не допустить «удару у спину» росії. Він доручив піднімати по тривозі війська

Самопроголошений президент білорусі лукашенко доручив військовим і силовикам підготувати оборонні заходи, щоб не допустити «удару у спину» росії через територію білорусі.

Про це пише держагенство Белта.

«Треба зібратися із силовиками, обговорити всі напрямки. Це буде найближчим часом. Я вчора слухав звіт міністра оборони та доручив йому підготувати заходи за участю президента з усього цього комплексу питань, насамперед з питань оборони нашої держави», — заявив лукашенко.

Він сказав, що його війська начебто не планують брати участь у війні проти України.

«Нам треба захистити свою вітчизну. І що стосується підтримки росії, ще раз підтверджую: через білорусь жодного удару у спину, у бік, збоку, з флангів по російських військах бути не повинно. І не буде», — заявив лукашенко.

При цьому він наголосив, що вже доручав пропрацювати на практиці дії військових на кордоні з Україною з урахуванням «досвіду протидії». Лукашенко назвав «небезпечно» ситуацію в умовах війни рф проти України, закликав своє військове керівництво нічого не боятися і піднімати по тривозі не лише регулярні війська, але й «народне ополчення»

«Не треба нічого боятися. Треба нам підняти по тривозі якусь військову частину за нормами воєнного часу — значить, треба. Треба відмобілізувати її, щоб ми бачили, чи живі люди, які приписані до цієї частини, — значить, треба її відмобілізувати. Треба територіальну оборону підняти, — значить, треба. Треба народне ополчення перевірити там на місці, що це за бійці у нас будуть, і яка в них зброя, — значить, треба», — сказав диктатор.