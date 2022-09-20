Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн незадекларованих доходів

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили держслужбовця, який на підставі підроблених документів вивіз за кордон два мільйони доларів готівкою.

Крім того, він не задекларував ці кошти, тож їхнє походження залишається невідомим.

Такі дії мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) та караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.