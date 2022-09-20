Жертви війни. В Україні за добу зросла кількість загиблих і поранених дітей

В Україні станом на ранок 20 вересня внаслідок російського вторгнення загинула 391 дитина і щонайменше 760 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Напередодні йшлося про 390 загиблих і 759 поранених дітей.

«19 вересня внаслідок обстрілу ворогом Пологівського району Запорізької області загинула 17-річна дівчина. 19 вересня внаслідок чергового обстрілу окупантами Донецької області поранено 12-річну дівчинку», — уточнили в ОГП.

Прокурори наголосили, що наведені цифри — не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.