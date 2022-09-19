Окупанти обстріляли звільнений Вовчанськ на Харківщині. Одна людина загинула

Російські війська обстріляли нещодавно звільнене місто Вовчанськ у Харківській області. Загинула одна людина.

Про це пише поліція Харківської області у своєму Facebook.

«18 вересня близько 09:00 росіяни вкотре здійснили артилерійський обстріл міста Вовчанськ, яке зараз знаходиться під контролем України. На місце події відразу прибули працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП, задокументували факт збройної агресії рф та зібрали речові докази», — йдеться в повідомленні.

Там повідомили, що загинув 64-річний чоловік, колишній російський військовий у відставці.