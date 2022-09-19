У Бучанському районі знайшли тіла ще двох людей

У Київській області, у районі селища Ворзель Бучанського району знайшли останки двох людей у цивільному одязі.
Про це Бучанська міська рада повідомила 19 вересня.
Рештки знайшли добровольці, на місце викликали поліцію.
- 9 вересня в селі Мощун Київської області неподалік лісу знайшли череп, який був присипаний землею — це останки людини, яку вбили російські військові під час окупації села.
- 5 вересня в Бучі Київської області в одному з гаражів виявили останки щонайменше двох цивільних, яких убили російські окупанти. Людей стратили і спалили, приміщення гаража також повністю вигоріло.
- 2 вересня в Бучі завершили поховання незабраних тіл жителів, які померли під час окупації Бучанського району російськими військами. Тоді на кладовищі поховали 15 людей, серед них лише двох вдалося ідентифікувати. Загалом у місті поховали 419 людей, які померли в період окупації.