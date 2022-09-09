У селі Мощун Київської області знайшли ще одного цивільного, якого вбили росіяни

У селі Мощун Київської області неподалік лісу знайшли череп, який був присипаний землею — це останки людини, яку вбили російські військові під час окупації села.
Про це 9 вересня повідомив глава поліції регіону Андрій Нєбитов.
Під час огляду встановили, що кістки черепа мають пошкодження, які можуть свідчити про те, що людину стратили.
Станом на 9 вересня у Київській області знайшли 1 360 тіл цивільних, які загинули під час окупації.
- 5 вересня у Бучі Київської області в одному з гаражів виявили останки щонайменше двох цивільних, яких вбили російські окупанти. Людей стратили і спалили, приміщення гаража також повністю вигоріло.
- 2 вересня у Бучі завершили поховання незабраних тіл жителів, які померли під час окупації Бучанського району російськими військами. Тоді на кладовищі поховали 15 людей, серед них лише двох вдалося ідентифікувати. Загалом у місті поховали 419 людей, які померли в період окупації.