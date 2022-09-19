Німеччина передасть Україні ще чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000

Україна отримає від Німеччини ще чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Про це пише Der Spiegel.

Міністр оборони Крістіне Ламбрехт заявила, що разом із гаубицями ЗСУ отримають додатковий пакет боєприпасів.

За її словами, це збільшить кількість постачених Німеччиною гармат Україні до 14. Разом із постаченими Нідерландами гаубицями кількість переданих Україні САУ PzH 2000 зросте до 22.