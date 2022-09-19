На Луганщині окупанти дали 13 років вʼязниці перекладачу ОБСЄ. Місія засудила «вирок»

Так званий верховний суд «лнр» дав 13 років позбавлення волі колишньому перекладачу Моніторингової місії ОБСЄ Максиму Петрову.
Про це повідомляють підконрольні кремлю ЗМІ.
Петрова визнали «державним зрадником». Окупанти стверджують, що він був «шпигуном» і виконував» завдання американського куратора» з Розвідувального управління Міноборони США, передававши нібито секретні дані про підконтрольні росії війська «лнр».
Сьогодні, 19 вересня, «верховний суд «лнр» дав 13 років ще одному співробітнику ОБСЄ — Дмитру Шабанову, який був асистентом з безпеки Стахановської передової патрульної бази місії. Його теж визнали шпигуном.
Реакція ОБСЄ
ОБСЄ у своєму пресрелізі засудила незаконні «вироки» Петрову і Шабанову. Вона вимагає негайного звільнення співробітників і звернулася по допомогу до міжнародних організацій та країн-учасниць місії. ОБСЄ наполягає на тому, що Петров і Шабанов виконували офіційні обов’язки відповідно до мандату всіх 57 держав-учасниць.
- Після 24 лютого в окупованих Донецьку і Луганську затримали чотирьох місцевих членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, проте одного згодом відпустили. Двох затриманих окупанти «засудили» (Петрова і Шабанова), а третього тримають під вартою майже пʼять місяців.
- СММ ОБСЄ була утворена наприкінці березня 2014 року за запитом України. Місія працювала на Донбасі і спостерігала за режимом припинення вогню в регіоні. Наприкінці квітня 2022 року ОБСЄ вирішила завершити роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні, оскільки росія заблокувала її продовження.
- Деякі місцеві співробітники ОБСЄ, які працювали на Донбасі, залишились без протекторату організації. Politico писало, що після лютого ОБСЄ евакуювала з України майже 500 спостерігачів, а з місцевими співробітниками контракти розірвали.