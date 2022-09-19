На Луганщині окупанти дали 13 років вʼязниці перекладачу ОБСЄ. Місія засудила «вирок»

Так званий верховний суд «лнр» дав 13 років позбавлення волі колишньому перекладачу Моніторингової місії ОБСЄ Максиму Петрову.

Про це повідомляють підконрольні кремлю ЗМІ.

Петрова визнали «державним зрадником». Окупанти стверджують, що він був «шпигуном» і виконував» завдання американського куратора» з Розвідувального управління Міноборони США, передававши нібито секретні дані про підконтрольні росії війська «лнр».

Сьогодні, 19 вересня, «верховний суд «лнр» дав 13 років ще одному співробітнику ОБСЄ — Дмитру Шабанову, який був асистентом з безпеки Стахановської передової патрульної бази місії. Його теж визнали шпигуном.

Реакція ОБСЄ

ОБСЄ у своєму пресрелізі засудила незаконні «вироки» Петрову і Шабанову. Вона вимагає негайного звільнення співробітників і звернулася по допомогу до міжнародних організацій та країн-учасниць місії. ОБСЄ наполягає на тому, що Петров і Шабанов виконували офіційні обов’язки відповідно до мандату всіх 57 держав-учасниць.