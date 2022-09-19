На Луганщині окупанти «засудили» до 13 років співробітника ОБСЄ

Так званий «верховний суд «лнр» дав 13 років позбавлення волі співробітнику ОБСЄ Дмитру Шабанову, який був асистентом з безпеки Стахановської передової патрульної бази місії.

Про це повідомляють підконрольні кремлю ЗМІ.

Дмитро Шабанов

Шабанова затримали в середині квітня цього року. Його звинуватили у «передачі інформації представникам іноземних спецслужб» і «державній зраді». Російські окупанти заявили, що Шабанов був «завербований резидентом американського ЦРУ в Україні», який нібито працював у Службі безпеки України. Також Шабанову закидають «проходження спецпідготовки в США».

Після 24 лютого в окупованих Донецьку і Луганську затримали чотирьох місцевих членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, проте одного згодом відпустили. Двох затриманих окупанти судять, а третього тримають під вартою майже пʼять місяців.

Реакція ОБСЄ

Чинний голова ОБСЄ, глава МЗС Польщі Збігнєв Рау та генсекретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід 15 вересня виступили із засудженням судових процесів над членами ОБСЄ та закликали до негайного звільнення усіх трьох співробітників місії. Вони закликали держави-учасниці ОБСЄ посилити тиск на осіб, відповідальних за їхнє утримання під вартою.