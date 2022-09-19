В Україну доставили 400 тисяч доз модернізованої вакцини Pfizer

Особливістю цієї партії вакцини є те, що її не потрібно розбавляти фізіологічним розчином. Вона відразу готова до використання, перед ін’єкцією вакцину потрібно лише розморозити. Це спрощує роботу медпрацівникам.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах міжнародної ініціативи COVAX доставив в Україну 400 тисяч доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Першу партію на 500 тисяч доз модернізованої вакцини доставили в Україну 23 липня. Також 4 серпня ЮНІСЕФ у межах COVAX доставив 100 тисяч доз вакцини Janssen (Jcovden).

«Разом із міжнародними партнерами ми продовжуємо доставляти в Україну вакцини проти COVID-19. З наближенням осінньо-зимового періоду особливо важливо захиститись від коронавірусної хвороби, адже як показує досвід минулих років, у цей час різко збільшується захворюваність», — наголосив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України.