На Прикарпатті чоловік привласнив мільйон гривень. Це були пожертви на ЗСУ

В Івано-Франківській області жителя Калушу підозрюють у привласненні понад мільйона гривень, які люди пожертвували для ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, з травня до серпня підозрюваний, називаючи себе волонтером, збирав кошти на допомогу ЗСУ та потерпілим від війни. Гроші він просив надсилаи на його приватний рахунок і обіцяв усе витратити на придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів.

Таким чином мешканець Калушу назбирав 1,171 млн грн. Підозрюваному оголосили про підозру в незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану та затримали.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.