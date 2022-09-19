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Зеленський створив 15 військових адміністрацій у Херсонській області

Автор:
Олег Панфілович
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Президент Володимир Зеленський створив низку військових адміністрацій у Херсонській області та призначив керівників.

Про це свідчить відповідний указ.

Згідно з документом створено:

  • Асканія-Нова селищну військову адміністрацію Каховського району;
  • Борозенську сільську військову адміністрацію Бериславського району;
  • Великокопанівську сільську військову адміністрацію Херсонського району;
  • Великолепетиську селищну військову адміністрацію Каховського району;
  • Верхньорогачицьку селищну військову адміністрацію Каховського району;
  • Горностаївську селищну військову адміністрацію Каховського району;
  • Зеленопідську сільську військову адміністрацію Каховського району;
  • Калинівську селищну військову адміністрацію Бериславського району;
  • Милівську сільську військову адміністрацію Бериславського району;
  • Мирненську селищну військову адміністрацію Скадовського району;
  • Новомиколаївську сільську військову адміністрацію Скадовського району;
  • Новотроїцьку селищну військову адміністрацію Генічеського району;
  • Станіславську сільську військову адміністрацію Херсонського району;
  • Херсонську міську військову адміністрацію Херсонського району;
  • Ювілейну сільську військову адміністрацію Херсонського району.

Низкою указів Зеленський також призначив керівників деяких із новоутворених військово-цивільних адміністрацій.