В Україні для всіх дозволили другу бустерну дозу та оновили схеми вакцинації

Міністерство охорони здоровʼя затвердило наказ № 1586, який дозволяє усім повнолітнім отримати другу бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Про це розповів заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок COVID-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюваннями та людям віком 60 плюс», — зазначив Ігор Кузін.

Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше чотири місяці після першої бустерної дози.

Окрім того, затверджено нові схеми вакцинації відповідно до рекомендації WHO, EMA та ECDC, Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

Відтепер інактивовану вакцину CoronаVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.

Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronаVac. Ці схеми вакцинації, окрім того що безпечні, ще й захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби.

Також наказом зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін становив щонайменше шість місяців.