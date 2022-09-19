Офіс генпрокурора розслідує пʼять випадків сексуальних злочинів російських військових проти дітей

Офіс генерального прокурора розслідує пʼять випадків сексуального насильства проти дітей віком від 4 до 16 років з боку російських військових.

Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін в інтервʼю LB.ua.

«Встановлено пʼятеро дітей у віці від 4 до 16 років, які стали жертвами цієї категорії воєнних злочинів. Але ми всі розуміємо, що таких злочинів набагато більше, ніж я вже зазначив... Це — складна робота. Ми працюємо з дітьми з використанням такої системи, яка називається «зелена кімната» — за безпосередньої участі психолога, який знаходиться поза візуальним спостереженням дитини, але який допомагає. Це складно. Але в деяких випадках є свідчення, які можуть бути використані як докази по цих кримінальних провадженнях» — зазначив генпрокурор.

Щодо сексуального насильства Офіс генерального прокурора, за словами Костіна, розслідує декілька десятків справ. В департаменті, який займається воєнними злочинами, створили спеціальне управління, яке забезпечуватиме розслідування злочинів сексуального характеру, які повʼязані з війною. «Це специфічний і дуже чутливий напрямок діяльності, він потребує певної підготовки. У нас є прокурори, які готові до цієї роботи. Зараз ми вибираємо в Офісі генерального прокурора тих, хто буде там безпосередньо працювати», — розповів генпрокурор.

За його словами, зараз разом з міжнародними партнерами розробляється стратегія розслідування таких злочинів.