На деокупованій Харківщині на мінах підірвалися шестеро людей

Протягом доби 18 вересня на звільнених територіях Харківської області на мінах підірвалися шестеро цивільних.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще двоє — в Ізюмському та ще двоє — в Чугуївському. Усіх їх госпіталізували з пораненнями.

Синєгубов закликав людей уникати узбіч доріг, лісосмуг і другорядних доріг і пересуватися лише там, де точно провели розмінування.

Також за добу 18 вересня є постраждалі від російських обстрілів. У Купʼянську поранення отримав хлопчик 11 років, у Чугуївському районі — 65-річна жінка.