На Херсонщині ЗСУ вдарили по складах та силах ППО окупантів

ЗСУ вдарили по складах ворожих запасів у Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів у Бериславському і Каховському районах.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні «Південь».

Також українські військові завдали удару по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону і по понтонній переправі в Новій Каховці.

Українська авіація на півдні 11 разів вдарила по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 200 вогневих завдань.

Росія втратила 29 своїх військових, дві самохідні і одну звичайну 152-мм гаубиці «Мста-С» та «Мста-Б», командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3. У Благодатному і Херсоні ЗСУ знищили два склади з боєприпасами окупантів.

Через шторм у Чорному морі російський флот заховався у пунктах базування. Але один надводний ракетоносій продовжує бойове чергування, тримаючи напоготові вісім крилатих ракет типу «Калібр», його супроводжують три великих десантних кораблі. Вони всі разом тримаються у ракетобезпечному районі і не наближаються до узбережжя материкової України.

Разом із посиленням шторму в морі посилюється також мінна небезпека.