У центрі Мелітополя пролунав вибух. Мер заявив про ліквідацію колаборанта

У центрі окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух.

Мер міста Іван Федоров повідомив, що вибух пролунав в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого. Він назвав це ймовірною «зачисткою фсб».

«За попередніми даними, в ході розбірок вони усунули одного з колаборантів-поліцейських — так званого «начальника ГБР народної міліції». Всім, хто зрадив Україну, має бути зрозуміло: ви не потрібні росії», — написав Федоров.

Він зазначив, що загинув денис стефанков, який був одним зі 118 зрадників-поліцейських, щодо яких українські правоохоронці готували арешт на все майно.