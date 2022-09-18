У Бурині на Сумщині буревій зруйнував будинки та АЗС. Є жертви

У місті Буринь (Сумська область) пронісся буревій. У місті зруйновано будинки та АЗС, зірвано дахи, повалено дерева, а частина громади залишилася без електроенергії.

Про це повідомляють ДСНС і голова обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Через негоду постраждали близько 20 приватних будинків, зруйновано АЗС і ще низку нежитлових приміщень. Рятувальники на містах дістають людей з-під завалів.

Є інформація про постраждалих. Одна людина загинула, на неї впала стіна. Вісім людей травмовані — двоє людей з травмами середньої тяжкості в місцевій лікарні, одна жінка з переломом руки, двомісячна дитина без свідомості в стані контузії госпіталізована до Конотопської ЦРЛ, а ще чотири людини дістали легкі травми.

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«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження інфраструктури на дільниці Конотоп — Ворожба. Через це виникли затримки в русі потягів.

Наразі триває ліквідація наслідків негоди. Працюють аварійні бригади енергетиків.