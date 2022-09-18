Український омбудсмен відреагував на заяву окупантів про новий обстріл колонії в Оленівці.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на заяву окупантів про обстріл колонії в тимчасово окупованій Оленівці.

Про це він написав у Telegram.

Українська сторона не отримала інформації про імена постраждалих, але звернулася напряму до російського омбудсмена і до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

З огляду на минулий досвід Лубінець упевнений, що це чергова провокація.

«Вже нікого не дивує, що жоден представник окупантів не постраждав, а російська федерація знову звинуватила в обстрілі Україну. Ми це вже чули влітку [...]. Мотиви, з яких російська федерація чинить обстріли таборів військовополонених сьогодні, мені точно не відомі. Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо, цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва рф», — заявив Лубінець.

Він додав, що готовий особисто прибути в Оленівку, щоб оцінити всі факти та поспілкуватися зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними українцями.