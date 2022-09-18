МЗС Румунії засудило заяви свого ексголови про «поділ» України

Міністерство закордонних справ Румунії засудило заяви свого колишнього очільника, який заявив, що Україна має поступитися своєю територією Румунії, росії, Угорщині та Польщі. У відомстві вважають неприпустимими заяви ексміністра Андрія Марги.
Про це пише румунське видання Libertatea.
У МЗС заявили, що слова Марги суперечать офіційній позиції Румунії щодо необґрунтованої та неспровокованої агресії росії проти України, а також основним принципам міжнародного права. Відомство розкритикувало Маргу за пропагування російських наративів і наголосило на «твердій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах».
- Напередодні Андрій Марга під час презентації своєї книги «Доля демократії» сказав, що Україна має віддати Угорщині Закарпаття, Польщі — Галичину, Румунії — Буковину, а росії — Донбас і Крим.
- У посольстві України в Румунії заяви Марги засудили, зауваживши, що вони ставлять під сумнів принцип непорушності кордонів.