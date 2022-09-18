Війська росії атакують Донеччину. У Вугледарі через обстріл загинули двоє людей

Вночі росіяни вели обстріли вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. У Вугледарі загинули двоє людей.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти також обстрілювали села Вільне Поле та Бурлацьке — наслідки наразі встановлюють.

У Покровському районі під російським вогнем опинилися пʼять громад. У селі Костянтинівка одна людина була поранена. У Курахівці снаряди пошкодили ЛЕП. Вранці 18 вересня росіяни вчергове обстріляли Авдіївку. Також у районі під вогонь потрапило Родинське Покровської громади — там поранені двоє людей і пошкоджені три будинки.

Також російські окупанти поцілили у дорогу поблизу готелю в Краматорську. Обстріл травмував жінку. У Миколаївці знову влучили у будівлю ЦНАПу. Також під обстріли потрапила адмінбудівля Словʼянської ТЕС.

У Бахмутському районі російські снаряди поцілили у Сіверську, Соледарську та Торецьку громади. У Щербинівці обстріл пошкодив три приватних будинки.

Павло Кириленко показав наслідки атаки росіян.