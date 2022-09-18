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Генштаб: За минулу добу росія втратила в Україні 230 військових та вісім танків

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 18 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 54 480 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 210 танків;
  • 4 718 бойових броньованих машин;
  • 1 309 артилерійських систем;
  • 312 реактивних систем залпового вогню;
  • 168 засобів протиповітряної оборони;
  • 251 літак;
  • 217 гелікоптерів;
  • 3 578 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 918 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 122 одиниці спеціальної техніки;
  • 238 крилатих ракет.