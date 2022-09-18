Австралія відмовляється забороняти вʼїзд російським туристам

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що його крана не заборонятиме вʼїзд російським туристам у рамках санкцій проти рф.

Про це пише Reuters.

Марлз зазначив, що санкції спрямовані проти уряду росії, «а не проти самих росіян».

«Це не те, що ми зараз розглядаємо», — сказав він у коментарі телеканалу ABC.

Міністр оборони Австралії не відповів, чи надасть Австралія більше Bushmaster та інших машин Україні. Посол України в Австралії нещодавно відправив відповідний запит.

«Ми шукатимемо, як ми можемо надати таку постійну підтримку», — сказав Марлз і назвав Австралію «одною з найбільших держав, які надають військову підтримку Україні поза межами НАТО».