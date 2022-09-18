На півдні ЗСУ знищили баржу росіян та завадили окупантам полагодити Антонівський міст у Херсоні

На півдні українська авіація три рази вдарила по російських окупантах та знищила два ворожих дрони. Також ЗСУ знищили російську баржу.

Про це повідомляють в оперативному командуванні «Південь».

Українські армійці зруйнували плани росіян щодо ремонту Антонівського залізничного мосту. А також знищили баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 320 вогневих завдань. Підтверджені втрати росіян на півдні становлять 62 окупанти та п’ять одиниць броньованої техніки.

Через шторм у Чорному морі росія зменшила кількість своїх кораблів до шести. Як і раніше, вони укриваються вздовж південного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні залишили один корабель — носій восьми «Калібрів» та три великих десантних кораблі.