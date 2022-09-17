Німеччина продасть Україні 18 гаубиць RCH-155. Але їх доставлять тільки у 2025 році

Німеччина погодилася експортувати в Україну 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, які виробляє компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Про це повідомляє Welt am Sonntag.

Міністр оборони Олексій Резніков направив запит на придбання цих машин 14 липня. Посол України в Німеччині Андрій Мельник 16 вересня повідомив, що уряд ФРН нарешті схвалив експорт цієї зброї.

«Це стане вагомим внеском у масове посилення боєздатності української армії. Я сподіваюся, що федеральний уряд продовжуватиме послідовно йти цим шляхом», — сказав Мельник.

Він також сподівається, що федеральний уряд візьме на себе подальші зобовʼязання в рамках існуючої пропозиції KMW щодо 100 самохідних гаубиць для України.

Згідно із пропозицією виробника, перші зразки RCH-155 будуть готові до відправки тільки через 30 місяців, орієнтовно — у березні 2025 року. Усе тому, що перш ніж почати виробляти зброю, KMW чекав на чіткий сигнал від федерального уряду, що її можна буде експортувати в Україну.