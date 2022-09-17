У Василівці Запорізької області військова вантажівка окупантів зіткнулася із цивільною автівкою. Люди в легковику загинули

За останні дні у Василівці Запорізької області російські окупанти стали винуватцями двох трагедій під час евакуації.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, неподалік російського блокпосту на міні підірвався цивільний автомобіль. Крім цього, завантажений боєприпасами УАЗ росіян на великій швидкості влетів в автівку з мирними людьми. Родина, яка їхала в легковику, загинула на місці.

«Під час евакуації ворожа військова техніка створила ДТП зі «Славутою». Сімʼя у «Славуті» загинула, а в цій ворожій вантажівці почалася детонація боєприпасів. І другий приклад: сімʼя хотіла евакуюватися, але наїхала на ворожу міну і підірвалася», — розповів Іван Федоров.