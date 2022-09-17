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Генштаб: За добу росія втратила в Україні ще дві сотні своїх військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 17 вересня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 54 250 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

  • 2 202 танки;
  • 4 701 бойова броньована машина;
  • 1 306 артилерійських систем;
  • 312 реактивних систем залпового вогню;
  • 168 засобів протиповітряної оборони;
  • 251 літак;
  • 216 гелікоптерів;
  • 3 571 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 911 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 121 одиниця спеціальної техніки;
  • 236 крилатих ракет.