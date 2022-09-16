Російський президент путін заявив, що хоче закінчити війну «якомога скоріше», але Україна нібито не хоче домовлятися

Російський президент володимир путін заявив, що хоче закінчити війну в Україні «якомога скоріше». Але українське керівництво нібито не хоче домовлятися.

Про це він сказав під час зустрічі з премʼєром Індії Нарендрою Моді.

«Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні. Ми зробимо все для того, щоб це все припинилося якнайшвидше. На жаль, протилежний бік, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило про те, що хоче досягти своєї мети воєнним шляхом, як вони кажуть, на полі бою», — сказав путін.

Натомість Моді зазначив путіну, що зараз «не час воювати», коли у світі є багато інших проблем. Зокрема, є проблеми з продовольством, добривами та паливом. Він наголосив, що дипломатія та діалог допомагають зберігати світ єдиним.