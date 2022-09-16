Німеччина забрала під контроль активи російської «Роснафти», зокрема нафтопереробні заводи

Уряд Німеччини вирішив забрати під свій контроль активи «дочки» російської компанії «Роснафта». Ними керуватиме Федеральне мережеве агентство країни.
Про це пише Deutsche Welle.
Rosneft Deutschland володіє близько 12% нафтопереробних потужностей Німеччини та є однією з найбільших нафтопереробних компаній країни.
До аналогічного кроку Німеччина вже вдавалася у квітні, коли компанія SEFE, раніше відома як Gazprom Germania, перейшла під контроль німецького уряду.
Німеччина, зокрема, отримає контроль над трьома нафтопереробними заводами країнами. В уряді країни наголосили, що ці заводи мають безперебійно працювати навіть після того, як ЄС припинить закуповувати російську нафту.
- Під час саміту «Великої сімки» США разом із союзниками обговорювали способи знизити ціну на російську нафту на світовому ринку. Вони хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах.
- На фоні війни від російського палива відмовилися США та ЄС, але поетапно. У ЄС виділили пів року, щоб відмовитися від нафти, і до восьми місяців на відмову від нафтопродуктів. Поставки нафти трубопроводами під санкції не потрапили.