ПАР закликає Велику Британію повернути 500-каратний діамант з королівського скіпетра

У Південній Африці закликають королівську родину Великої Британії повернути найбільший у світі чистий діамант «Велика зірка Африки», також відомий як «Куллінан I». Там вважають, що ця коштовність потрапила до Сполученого Королівства незаконно.

Про це пише CNN.

Коштовний камінь, який нині прикрашає скіпетр королеви, видобули у Південній Африці в 1905 році. Згодом колоніальна влада Південної Африки передала його британській королівській родині.

Вимоги повернути «Велику зірку Африки» та інші діаманти посилилися після смерті королеви 8 вересня. Зараз у південноафриканських ЗМІ активно обговорюють право власності на коштовні камені та репарації від Великої Британії.

Понад 6 000 людей підписали петицію з проханням повернути «Велику зірку Африки» та виставити її у Південноафриканському музеї.

«Діамант «Куллінан» має бути негайно повернений до Південної Африки», — заявив активіст Тандуксоло Сабело і додав, «корисні копалини нашої країни та інших країн продовжують приносити користь Британії за рахунок нашого народу».

До цих закликів приєднався також парламентар Вуйолвету Зунгула. Він закликав свою країну «вимагати повернення всього золота та алмазів, вкрадених Британією».