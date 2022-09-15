Чоловік, який у Франції побив двох жінок з Ізюму через українську музику, виявився українцем

Чоловік, який напав на двох жінок з Ізюму, які слухали українську музику у французькому муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен, теж виявився українцем.
Про це заявила прокуратура Ніцци, повідомляє BFMTV.
У середу ввечері йому предʼявили звинувачення та взяли під нагляд.
Нападнику предʼявили звинувачення, «зокрема, у насильстві при обтяжуючих обставинах» і помістили під судовий нагляд. Його судитимуть 17 листопада у Виправній палаті суду Ніцци.
До винесення вироку обвинуваченому заборонили залишати територію Франції.
- 11 вересня у французькому муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен невідомий чоловік напав на двох жінок з Ізюму, які слухали українську музику. Постраждалі — Аліна та її мати Олена — виїхали з міста Ізюм Харківської області до Франції 19 квітня. Аліна стверджувала, що нападник був росіянином. Посольство України у Франції взяло цю справу на особливий контроль.