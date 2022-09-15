Чоловік, який у Франції побив двох жінок з Ізюму через українську музику, виявився українцем

Чоловік, який напав на двох жінок з Ізюму, які слухали українську музику у французькому муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен, теж виявився українцем.

Про це заявила прокуратура Ніцци, повідомляє BFMTV.

У середу ввечері йому предʼявили звинувачення та взяли під нагляд.

Нападнику предʼявили звинувачення, «зокрема, у насильстві при обтяжуючих обставинах» і помістили під судовий нагляд. Його судитимуть 17 листопада у Виправній палаті суду Ніцци.

До винесення вироку обвинуваченому заборонили залишати територію Франції.