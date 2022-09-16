У затопленій мексиканській печері знайшли скелет доісторичної людини. Йому більше 8 000 років

У Мексиці археолог-дайвер знайшов скелет доісторичної людини. Він лежав у печері, яка була затоплена наприкінці останнього льодовикового періоду 8 000 років тому.

Про це пише NBC News.

Дайвер Октавіо дель Ріо та його колега Пітер Брогер побачили розтрощений череп і скелет у печері, біля якої мексиканський уряд планує побудувати швидкісний туристичний потяг через джунглі.

Скелет перебував на глибині близько 8 метрів. Імовірно, людина померла більше 8 000 років тому, бо саме тоді рівень моря у цих місцях піднявся і затопив печери.

«Ми не знаємо, чи тіло було покладено туди, чи саме там ця людина померла. Потрібно провести ще багато досліджень, щоб правильно інтерпретувати знахідку», — сказав Дель Ріо.