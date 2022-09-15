Над північчю Великої Британії бачили «вогняну кулю». Астрономи припустили, що це супутник Starlink

У середу ввечері над Шотландією та Північною Ірландією спостерігали «вогняну кулю», яка виявилася космічним сміттям.

Про це повідомляє The Guardian.

Метеоритна мережа Великої Британії повідомила, що «вогняну кулю» було видно протягом 20 секунд відразу після 22:00 у середу. На відео зафіксовано, як обʼєкт палає у нічному небі, коли прямує на північний захід.

Член Королівського астрономічного товариства Джон Маклін сказав, що це, ймовірно, було космічне сміття, оскільки обʼєкт рухався надто повільно, щоб бути метеоритом. Маклін пояснив, що, найімовірніше, «сміттям» був супутник Starlink від компанії Маска SpaceX.

«Те, на що ми зараз дивимося, — це супутник Starlink, який насправді зійшов з орбіти або повернувся в атмосферу сьогодні, але цілком можливо, що він міг зійти з орбіти трохи раніше. Траєкторія руху була з півдня на північ. Уперше його помітили, коли він йшов з півночі Англії. Імовірно, він просто згорів в атмосфері. Але якби щось з нього приземлилося, то це впало б в Атлантиці поблизу Гебридських островів», — сказав Маклін.

За словами науковця, більшість метеорів входять в атмосферу на швидкості до 130 тисяч км/год. У той час як космічне сміття рухається повільніше — зі швидкістю до 40 тисяч км/год. Маклін додав, що супутники Starlink досить регулярно сходять з орбіти, оскільки мають обмежений термін життя в космосі. «Ми очікуємо, що протягом наступних кількох років на орбіті буде понад 40 тисяч супутників. Незабаром кожен пʼятий об’єкт, який ви бачите на нічному небі, може бути супутником, що створить великі проблеми для астрономів», — поскаржився астроном.

Водночас Маклін зазначив, що супутники Starlink, довжина яких становить 2,8 метра, занадто малі, щоб бути небезпечним, оскільки згорають в атмосфері.