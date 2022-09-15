Офіс генпрокурора повідомив про підозру колишньому держсекретарю МЗС через збитки держбюджету на 3 мільйони гривень

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру колишньому державному секретарю МЗС України. Його підозрюють у тому, що через його дії державний бюджет зазнав збитків на 3 мільйони гривень.

Про це пише ОГП у своєму Telegram-каналі.

«За даними слідства, експосадовець у 2017—2018 роках уклав низку договорів з фізособою-підприємцем. На підставі цих документів він безоплатно передав у користування приміщення МЗС України загальною площею понад 602 квадратних метрів під виглядом організації харчування працівників відомства», — йдеться в повідомленні.

Такими діями він завдав держбюджету збитків на понад 3 мільйони гривень. Колишньому держсекретареві оголосили про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків). Йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

У 2017—2018 роках державним секретарем МЗС України був Андрій Заяць, який до цього працював послом у деяких африканських країнах і був послом з особливих доручень МЗС. У березні 2020 року його звільнили з посади, а у вересні того ж року — звільнили з дипломатичної служби. У жовтні того ж року Заяць подав до суду з проханням відновити його на посаді.