КМІС: Понад 85% українців проти територіальних поступок росії заради завершення війни. Ця цифра постійно зростає

Приблизно 87% українців виступають проти будь-яких територіальних поступок заради припинення війни з росією. З липня цей показник зріс на 3%.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології за 7—13 вересня 2022 року.

Лише 8% українців заявили, що для якомога швидшого досягнення миру Україна може відмовитися від деяких своїх територій.

Непідтримка територіальних поступок приблизно однакова в усіх регіонах України: від 91% на заході та 88% у центрі до 83% на півдні та 85% на сході країни.

«Звертаємо увагу, що опитування проводилося під час успішної операції українських сил на Харківщині. Результати засвідчують, що, як і раніше, українці незалежно від регіону, мови спілкування, етнічного походження зберігають високу згуртованість і небажання йти на поступки агресору», — зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький.