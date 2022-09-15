У Купʼянську прикордонники звільнили з підвалу пʼятьох студентів. Росіяни помістили їх туди після фільтрації

У Купʼянську прикордонники звільнили пʼятьох студентів-медиків, яких росіяни утримували в підвалі. Ідеться про підлітків від 15 до 17 років.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Четверо дівчат і хлопець, перебували в підвалі сім днів. Вони жителі Купʼянського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківщини.

Звільнені розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого, не пояснюючи причин, закрили в підвалі.

Наразі з підлітками працюють співробітники компетентних правоохоронних органів.