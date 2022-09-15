У Маріуполі зростає невдоволення людей через відсутність води та світла в будинках

У тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі люди виходять на стихійні мітинги через відсутність води та світла в будинках.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, оприлюднивши відповідне відео.

«Незадоволення мешканців зростає. Черговий мітинг мешканців з проспекту Перемоги. Люди покинуті напризволяще в центрі Лівобережжя, без води та електрики. Окупаційна адміністрація вже й не обіцяє «відновлення». Хвиля соціального незадоволення шириться Маріуполем», — написав Андрющенко.

Він також повідомив, що в Маріуполі звільнились керівник і головний енергетик захопленої «Маріупольтепломережі».

«Причина звільнення — небажання залишатися крайніми в неможливості розпочати опалювальний сезон і розуміння відповідальності за наслідки», — додав він.