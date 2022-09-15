Литва передасть Україні дві партії бронетранспортерів

Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів, повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

«Литовський уряд оголосив, що ми надішлемо додаткову партію бронетранспортерів. Дві партії. Одна з них має прибути дуже скоро до України», — сказав Ландсберґіс на пресконференції в Одесі.

Він наголосив, що українська армія знає, де краще їх використовувати.

«Ми продовжуємо нагадувати нашим партнерам і союзникам в ЄС та НАТО, що цього все одно недостатньо», — зазначив Лансберґіс.